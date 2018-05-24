Украина от лица Интерпола объявила розыск подозреваемого в убийстве Вороненкова, Интерпол не в курсе

‍На Украине заявили, что Интерпол объявил розыск Владимира Тюрина, обвиняемого в убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии украинского следствия, организатором убийства Вороненкова, бежавшего в «Незалежную», является гражданин России Владимир Тюрин. В Нацполиции Украины поспешили сообщить, что россиянин был объявлен в международный розыск Интерполом еще 16 мая. Однако на сегодняшний день Тюрин не числится в базе разыскиваемых Международной организацией уголовной полиции.

Как сообщал «Новый День», Вороненков уехал на Украину в 2016 году, получив там гражданство. Свой поступок он объяснял политическими мотивами, но в Следкоме РФ его переезд назвали побегом, так как ему грозил арест и уголовное преследование. Вороненкова убили в центре Киева утром 23 марта 2017 году. Телохранитель Вороненкова получил ранение, но и сам успел ранить киллера Павла Паршова, который позже умер в больнице.

Отметим, несмотря на ряд заявлений Украины в Международной организации уголовной полиции далеки от политики и не идут навстречу «Незалежной». Так, ранее Интерпол отказался искать членов команды бывшего президента Виктора Януковича, против которых на Украине возбужден ряд уголовных дел.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 24.05.18

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