Порошенко продолжил борьбу с крымскими виноделами

На Украине решили продлить действие санкций в отношении крымских предприятий, которые были перерегистрированы по российскому законодательству после референдума 2014 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экономические ограничения были введены в 2017 году по указу президента Украины Петра Порошенко. В санкционный список «Незалежной» попали винодельческие хозяйства и госпредприятия, среди которых оказались ФГУП «Массандра», завод шампанских вин «Новый Свет», Симферопольский винзавод и другие юрлица.

Санкции предусматривают блокировку активов предприятий на территории Украины, аннулирование и отзыв лицензий, и ограничение торговых операций.

Стоит отметить, что крымские виноделы скептически оценивают санкции «Незалежной», не считая их серьезной угрозой.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 24.05.18

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