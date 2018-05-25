«Ребенок от предыдущего брака? Не член семьи!» В Севастополе не могут разобраться с многодетными семьями

В Севастополе продолжаются споры между правительством и Законодательным собранием об эффективности законотворческой деятельности.

«Я приведу сухую статистику: пять заседаний было проведено в этом году в Законодательном собрании, принято 20 законов, отклонено 11. В Законодательном собрании на сегодняшний день остаётся на рассмотрении 8 проектов законов. Кадровый потенциал с аппаратом [парламента] составляет около 120 человек. 8 проектов на рассмотрении – ну, вы видите, насколько напряжённый законотворческий труд предстоит Законодательному собранию», – заявил представитель правительства Севастополя в ЗакСо Михаил Вавилов.

Помимо прочего, в Севастополе никак не могут решить проблему, существенно усложняющую жизнь многодетных семей, в которых воспитываются пасынки и падчерицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», севастопольский закон «О социальной поддержке многодетных семей» неполно определяет одно из основных понятий – «семья». В Севастополе многодетной считается семья, в которой воспитывается трое и более детей, включая усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), а также обучающихся по очной форме обучения в образовательной организации до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. А, например, в Москве определение лаконичнее, но точнее: «многодетная семья – это семья, имеющая 3-х и более детей, в том числе усыновленных, а также пасынков и падчериц в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18 лет, если они обучаются в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы.

Поскольку в тексте севастопольского закона пасынки и падчерицы не упоминаются, что позволяет социальным службам города отказывать в статусе многодетным семьям из-за того, что дети от предыдущих браков (некровные для мужа или жены) оказываются вне правового поля. Поэтому таким семьи проходится «доказывать» свою многодетность через сложные процедуры.

«Об этой законодательной недоработке знают все. Но зачем искать способы и пути решения? Какие-то люди, какие-то семьи, какие-то дети… Лучше с высоких трибун произносить ничего незначащие лозунги и почивать на лаврах собственной значимости, а то вдруг от реальной депутатской работы случиться необходимость «закатать рукава» и погрузиться в реальные человеческие проблемы. А от этого может не только настроение ухудшиться, но и корона с головы слететь», – возмущается председатель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 25.05.18

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