Без перспектив: Украина попала в топ-5 самых неконкурентоспособных стран

Украина не смогла вырваться из пятерки самых неконкурентоспособных стран мира.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ежегодном рейтинге швейцарского Международного института управленческого развития (IMD World Competitiveness Ranking) эксперты отдали «Незалежной» лишь 59-е место из 63.

Отметим, что стране все-таки удалось на один пункт улучшить свои позиции по сравнению с прошлогодними результатами, поменявшись местами с Хорватией, однако компанию Венесуэлы (63-е место) и Монголии (62-е) она так и не покинула.

Россия также поднялась на одну строчку и разместилась на 45-м месте. Второй год подряд в затылок ей дышит Турция (46-е место), у которой в прошлый раз был 47-й результат.

Отметим, что Казахстан, в 2017-м опередивший Россию сразу на 14 пунктов (32-е место), в этот раз расположился лишь на 38-й позиции.

Лидером рейтинга признаны США, обогнавшие победителя прошлого года – Гонконг. Замыкает тройку лидеров Сингапур.

В десятку самых конкурентоспособных попали европейцы – Нидерланды, Швейцария, Дания, Норвегия, Швеция и Канада. Северный «секстет» немного разбавили Объединенные Арабские Эмираты, занявшие 7-е место.

Исследование основано на опросе 5,5 тысяч предпринимателей и проводится с 1989 года. Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность по 20 параметрам, разделенным на четыре категории: показатели экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. Сами параметры состоят из 323 различных переменных – от вклада в мировой ВВП, цен на топливо и уровня налоговых ставок до стоимости капитала, прозрачности государственной политики и открытости культуры для иностранных идей.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 24.05.18

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