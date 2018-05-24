Жители Херсона бегут в Крым от украинских бизнесменов и чиновников

Разбирательства с принадлежностью земель водного фонда озера Сиваш вынуждают жителей Херсонской области переезжать из Украины в Крым в поисках работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местные предприниматели, занимающиеся добычей и экспортом гидробионтов, просят у киевских чиновников поддержки и даже заявляют о диверсии, направленной на подрыв экономической ситуации в регионе.

По информации украинских СМИ, в 2017 году Азово-Сивашский природный парк включил в состав заповедника территорию Сиваша, из-за чего деятельность компаний по добыче гидробионтов, оказалась под запретом. Предприниматели обвиняют руководство парка в самоуправстве, считая, что это решение было незаконным.

«Приезжают инспекторы, составляют протоколы на предпринимателей и направляют их в суд. Попытки предпринимателей выяснить, есть ли на земли водного фонда правоустанавливающие документы, которые в соответствии с Земельным кодексом должны быть, не дают результата, так как документы никто не предоставляет, их физически нет. Они их не предоставляют не только предпринимателям, но и сотрудникам полиции и суда», – цитируют украинские СМИ представителя ассоциации «Аква-зоо» Анатолия Коблюка, который обвинил местных силовиков в бездействии.

В ассоциации считают, что в это дело следует вмешаться СБУ, так как в регионе, по мнению предпринимателей, действуют заговорщики, ставящие перед собой цель подорвать экономику на приграничной с Крымом территорией, «чтобы люди проявляли недовольство в отношении действующей власти».

«Если два года назад я мог оформить на предприятие 10-15 человек, то сейчас мне уже оформлять некого. У нас люди на Чонгарском полуострове собираются и уезжают в Крым, им там предоставляют рабочие места», – рассказал предприниматель Роман Ярош.

Херсонская область, Леонид Маковецкий

Херсонская область. Другие новости 24.05.18

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