На Украине популярных артистов используют вслепую

Популярная украинская исполнительница Анастасия Приходько будет судиться с администрацией президента «Незалежной» Петра Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Минкультуры Украины Евгений Нищук позвонил Приходько с предложением сняться в социальном ролике. В рекламе певица должна была озвучить текст: «Развивайте украинское пространство, украинскую культуру, слушайте украинское – это модно». Однако заслуженную артистку «Незалежной» решили не предупреждать, что в конце видео будет звучать фраза «Вместе с Петром Порошенко».

После выхода ролика, Приходько потребовала снять его с эфиров или вырезать кадры с ней, поскольку она не имеет отношения к предвыборной кампании. Но этого так и не сделали, также не последовало и никаких публичных извинений со стороны администрации Порошенко.

«Я не давала согласия принимать участие в предвыборной кампании Петра Порошенко. Жестоко и подло мое имя и фамилию использовали в своих политических играх. Это очень унизительный и очень гадкий поступок, который не имеет названия», – заявила Приходько и добавила, что она намерена отстаивать свою честь в суде.

«Я хочу выиграть суд, и я знаю, что я выиграю», – заключила певица.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 24.05.18

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