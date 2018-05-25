Крымская «месть»: мост может оставить без туристов курорты Краснодарского края

Туроператоры отмечают резкий рост интереса к отдыху в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», количество запросов на туры за неделю, прошедшую с момента открытия автомобильного движения через Керченский пролив, выросло более чем на треть. Правда, число завершенных продаж увеличилось не столь значительно – всего на 10% – 12%.

Вместе с тем, спрос на крымские туры в масштабах всего сезона 2018 пока соответствует прошлогоднему уровню.

В Сочи – главном конкуренте Крыма в России – негативного влияния моста на турпоток пока не почувствовали. Наоборот, отмечается рост спроса на первую половину лета. Специалисты объясняют это проведением чемпионата мира по футболу: Сочи – один из городов, где будут проводиться игры.

В целом, по мнению экспертов, мост вряд ли оттянет в Крым сочинских туристов, так как на долю автомобилистов приходится мизерная часть потока.

«Скорее, это скажется на Анапе, – цитирует «ТурДом» генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина. – Но прежде чем предпринять какие-то действия, местным отельерам нужно увидеть загрузку на вторую половину июня. Если Крым действительно перетянет туристов с этого курорта, то он «отомстит» направлению за 2014 год, когда из-за плохой работы парома огромное количество путешественников осталось в Анапе».

Симферополь, Лиана Макоба

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