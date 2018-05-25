Отплатили за поддержку: в Киеве жестоко избили болельщиков «Ливерпуля»

Пока пресс-служба президента Украины забрасывает медиа-пространство сообщениями о том, как правительство Великобритании безоговорочно поддерживает позицию «Незалежной» в отношении России, «благодарные» украинцы прессуют британских туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», англичане приехали в Киев на финал Лиги чемпионов, который должен состояться 26 мая. Инцидент произошел вчера около 20:30 в одном из местных ресторанов возле стадиона «Олимпийский». Пара десятков хулиганов в масках атаковали ресторан, в котором находились иностранцы: гостей избивали стульями и другими подручными предметами. Англичане не смогли противостоять радикально настроенным жителям «Незалежной». Полиции удалось задержать нескольких нападавших украинцев и одного фаната «Ливерпуля».

Избитые иностранцы отмечают, что не ожидали такого приема и приехали в Киев, чтобы просто посмотреть футбол. По их словам, атака была ужасной, украинцы «напали, как стая собак».

Отметим, что британский таблоид «Daily Mirror» в соцстеях распространил информацию, обвиняя в нападении на англичан русских болельщиков. Ранее это же издание опубликовало интервью с анонимным хулиганом из Британии, который грозился устроить «третью мировую» на Чемпионате мира по футболу, который начнется в РФ в июне. Английские фаны обещали устроят в России «настоящий ад» и сообщали, что несколько радикально настроенных английских группировок уже объединились и собираются отправиться на мундиаль.

Одни россияне отмечают, что заявления англичан не вызывают никакой другой реакции, кроме улыбки. Другие предвкушают «борьбу»: «Как только рыпнутся, там же и останутся». Третьи понимают, что это провокация, однако заявляют, что так просто британцам в этой «войне» не выиграть.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 25.05.18

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