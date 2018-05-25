На границе с Крымом поймали украинца с боеприпасами

Сотрудники крымского пограничного управления ФСБ и Крымской таможни обнаружили у жителя Украины боеприпасы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», осматривая автомобиль, на котором мужчина собирался въехать в Крым через пункт пропуска «Джанкой», пограничники нашли более десятка патронов. Один из них – от пистолета Макарова, остальные, по предварительным данным, от травматического оружия.

Украинец перевозил боеприпасы открыто: патроны находились в салоне автомобиля, между водительским и пассажирскими сидениями.

Патроны передали на исследование в криминалистический центр. После того как эксперты подготовят заключение, станет ясно какому наказанию будет подвергнут житель «Незалежной».

Джанкой, Леонид Маковецкий

Джанкой. Другие новости 25.05.18

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