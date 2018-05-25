В Керчи покажут, как видели жизнь крымчане 24 века назад

В лапидарии Керчи покажут находки из кургана «Госпитальный», обнаруженные во время археологических раскопок в зоне строительства трассы «Таврида».

Напомним, в кургане археологи нашли склеп, который датируют IV веком до нашей эры. На стенах и квадрах перекрытия склепа, покрытых штукатуркой, ученые обнаружили рисунки, выполненные углем и красной охрой. Плиты с рисунками демонтировали, изображения были реставрированы.

В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике, в состав которого входит лапидарий, считают, что наибольший интерес представляет батальная сцена с изображением кавалькады всадников с развевающимися знаменами в руках.

«Конница из четырех всадников, скачущих на примитивно изображенных конях, мчится навстречу вражескому войску. Дополняют батальную сцену изображения лучников, вооруженных высокими (в человеческий рост) луками», – описывают находку в заповеднике.

На другом камне ученые нашли изображения солярного знака в виде окружности с заключенными внутри перекрещивающимися «лучами» и лучников. В левом нижнем углу плиты была найдена еще одна еле заметная фигурка лучника. Другие рисунки на стенах сделаны черным углем.

«На западной стене, под описанными сюжетными сценами, угадываются силуэты коней и контуры мачт кораблей, сетчатый орнамент. Ученым еще предстоит исследование этих загадочных изображений, но керчане и гости города уже скоро смогут их увидеть в Музее каменных древностей», – сообщили в заповеднике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выставка откроется сегодня и будет работать до 28 декабря. По информации заповедника,

открытие выставки намечено на 16-00, вход на мероприятие будет бесплатным.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 25.05.18

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