Социологи выяснили, как россияне отнеслись к открытию Крымского моста

Открытию Крымского моста рады 92% россиян. Об этом заявили эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи отмечают, что пуск автомобильного движения через Керченский пролив вызвал огромный резонанс: о нем слышали 97% граждан РФ, из них 67% сами искали информацию по этому вопросу.

Подавляющее большинство граждан – 92% восприняли новость положительно. Соединение Крыма и материковой части РФ транспортной артерией 73% опрошенных считают важным событием в масштабах страны. Иного мнения придерживаются 23% граждан, которые считают, что открытие моста затрагивает только жителей юга России.

В целом, значимость события признали 96% россиян, лишь 1% респондентов ответил, что не считает это важным.

При этом 23% граждан России, принявших участие в опросе, в этом году потенциально готовы отправится в Крым на автомобиле, чтобы опробовать новую транспортною артерию.

Справка РИА «Новый День»

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 20-21 мая текущего года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 25.05.18

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