На Украине собираются пугать крымчан американскими ракетами

Президенту Украины Петру Порошенко предложили поставить американские ракеты на границе с РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», данную инициативу жители сопредельного государства озвучили в петиции, размещенной на сайте официального интернет-представительства президента «Незалежной». «Создать активную оборону из небольших групп морской пехоты с американскими противотанковыми ракетами на админгранице с Крымом и на Азове, а также со стороны Чернигова, Сум и Харьковщины», – говорится в петиции.

Стоит напомнить, что во времена украинского Крыма представители НАТО рьяно желали разместить свои ракетные комплексы на полуострове, чтобы полностью контролировать Черное море. Эксперты подчеркивают, что Крым был необходим американцам для того, чтобы обстреливать российские территории с моря. Однако теперь НАТО не спешит размещать свои системы на Украине, хотя неоднократно заявлялось, что альтернативой Крыму является Николаевская область. Но, по мнению экспертов, планы по размещению систем ПРО, до сих пор, не были воплощены в жизнь, так как эта позиция не столь интересна, как утраченный полуостров.

Между тем, граждане соседней страны не только предлагают «напугать» РФ ракетами, но и отделиться от российского Крыма при помощи судоходного канала. По их мнению, водный «коридор» не только отрежет Крым от материка, но и позволит военным судам Украины курсировать в обход Керченского пролива.

Еще украинцы предлагают принять новый закон для жителей «Незалежной»: «Главный закон страны – запрет для 3-х поколений украинцев поддерживать какие-либо отношения РФ», а также ввести туристический налог, для сограждан, отдыхающих в российском Крыму.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 25.05.18

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