В Санкт-Петербурге ищут инвесторов для Крыма

Власти Крыма и Севастополя отправились на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), надеясь найти новых инвесторов для региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди предлагаемых правительством Крыма проектов индустриальный парк в Бахчисарае, агропромышленный парк «Вересаево» в Сакском районе, комплекс по выращиванию и переработке винограда и фруктов в Кировском районе.

«В этом году мы планируем подписать ряд важных документов. Прежде всего это планы мероприятий по реализации соглашений о взаимном сотрудничестве с Брянской областью и Забайкальским краем. Мероприятия касаются развития курортной сферы, АПК, промышленности, повышения квалификации крымских специалистов и так далее. Кроме того, мы намерены заключить соглашения с Ульяновским институтом гражданской авиации имени Главного маршала авиации Бугаева о подготовке авиационных специалистов», – написал у себя на странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов

Как сообщил Аксенов, договор о намерениях открыть филиал института гражданской авиации уже подписан, как и дополнительное соглашение о сотрудничестве с правительством Забайкальского края. Также Совмин республики подписал с правительством Брянской области план мероприятий по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Еще одно заключенное соглашение касается реализации проекта «Карта жителя Республики Крым»: планируется, что он сделает возможным безналичную оплату проезда в общественном транспорте в 2019 году.

На площадке ПМЭФ правительство Севастополя подписало договор с властями Ингушетии, в котором помимо прочего указано намерение организовать транспортное сообщение между регионами и наладить поставки различных товаров. Также чиновники Севастополя заключили соглашение по созданию в городе IT-технопарка. Ориентировочная стоимость проекта – 1 миллиард рублей. Ввод основного корпуса технопарка в эксплуатацию планируется уже осенью.

Санкт-Петербург, Леонид Маковецкий

Санкт-Петербург. Другие новости 25.05.18

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