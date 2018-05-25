У достопримечательностей Ялты активизировались парковщики-нелегалы

Достопримечательности Ялты облюбовали мошенники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у часто посещаемых туристами мест появляются незаконные платные парковки. Одну из них обнаружили в районе Массандровского дворца. Как уточнили в пресс-службе администрации Ялты, мошенники даже не поленились установить соответствующий дорожный знак. Он был демонтирован городскими службами.

По информации городской администрации, сотрудники полиции по факту организации незаконной парковки составили протокол по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя».

Ранее власти обнаружили незаконную парковку в районе смотровой площадки дворца «Ласточкино гнездо». В начале мая полицейские составили по этому факту протокол, а службы демонтировали самовольно установленный знак, но уже в середине месяца городские власти отчитались о том, что на этом же месте снова появилась несанкционированная парковка. Сотрудники администрации составили протоколы за нарушение правил благоустройства и за оказание услуг в местах, не предназначенных для этого целей.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 25.05.18

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