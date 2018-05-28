В Крыму выгодно добывать газ и невыгодно делать автомобили

Средняя зарплата в Крыму составила 27 тыс 284 руб в месяц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальная статистика опубликовала данные о средней зарплате крымчан в первом квартале текущего года. По сравнению с двумя первыми месяцами она в среднем подросла на 657 руб.

Лучше всего оплачивался труд тех, кто добывает полезные ископаемые: хотя объемы добычи углеводородов на крымском шельфе падают, средняя зарплата в этой сфере превысила 50 тыс руб. Те, кто занимаются финансовой и страховой деятельностью отстали от них и перешли на второе место – около 48 тыс руб.

По данным Крымстата, занятым в госуправлении и обеспечении военной безопасности подняли зарплату до 34 тыс руб. Более 33 тыс руб в среднем получали те, кто обеспечивал крымчан электроэнергией, газом и паром. Строители стали получать 32 тыс.

Этими отраслями и исчерпывается список, где платят более 30 тыс. Чуть не дотягивают до этой черты транспортировка и хранение товаров

Самая массовая для Крыма сфера занятости – торговля – дает заработать в среднем 21 тыс руб. Деятельность гостиниц и предприятий общепита дает еще меньше, не достигая и 20 тыс. Примерно столько может принести задекларированная деятельность по операциям с недвижимостью.

В образовании можно рассчитывать в среднем на 24 тыс, сосчитанная Крымстатом деятельность в области здравоохранения и социальных услуг приносит 28 тыс руб, объединенные в одну строку профессиональная, научная и техническая деятельность – 29 тыс.

Самую низкую зарплату, по данным статистики, задекларировали те, кто занимается производством автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – менее 8 тыс руб.

Симферополь, Ольга Картошина

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