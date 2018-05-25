Назло России: правительство Украины оставило украинцев без денег

4 миллиона украинцев остались без средств: правительство «Незалежной» заблокировало электронную платежную систему WebMoney, которой пользовался каждый 10-ый житель страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общество с ограниченной ответственностью «Вебмани.Ру», которой принадлежит платежная система, внесли в обновленный список лиц и организаций, в отношении которых Украина применяет ограничительные меры (санкции). Вместе с сервисом заблокировали и кошельки пользователей.

«Никто из чиновников при этом не позаботился об интересах 4-х миллионов простых украинцев – пользователей системы, деньги которых теперь заблокированы этим безответственным решением», – отмечается в официальном заявлении компании, отмечающей, что WebMoney.ua работает на Укриане 15 лет и ни разу не нарушало законодательство страны.

«Мы хотим защитить свое честное имя и законную позицию в органах правосудия и не только украинского, поскольку не исключаем, что на отечественные судебные органы будет осуществляться политическое давление», – подчеркивается в заявлении.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 25.05.18

У достопримечательностей Ялты активизировались парковщики-нелегалы. / На Украине взорвался склад боеприпасов. / Лавров обсудил гибель «Боинга» с главой МИД Нидерландов: доказательств вины РФ озвучено не было. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»