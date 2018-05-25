Время роз: в Никитском саду распустились тысячи цветочных «королев» (ФОТО)

В Никитском ботаническом саду открылась ежегодная выставка роз «Розовый Вальс».

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе сада, открытие приурочили к 225-летию со дня рождения второго директора НБС Николая Гартвиса, который стал первым селекционером роз в Российской империи.

Гартвис начал выписывать саженцы, черенки и даже семена этих цветов из Европы в 1828-м году именно для Никитского ботанического сада, а к 1855-му году коллекция уже составляла 280 сортов.

На выставке 2018-го года посетители увидят уже 459 разновидностей «королевы цветов» российской и зарубежной селекции, включая самый старый сорт (1833 год) отечественной коллекции – «Графиня Воронцова», посвящённый графине Елизавете Воронцовой, и сорт «Николай Гартвис» – роскошные крупноцветковые плетистые розы.

Ялта, Галия Шакирова, фото Евгений Полак

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