На Украине задержали еще одну крымчанку

Еще одна жительница Крыма рискует отправиться за решетку на Украине.

Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы «Незалежной» сообщило о задержании на КПП «Каланчак» крымчанки, направлявшейся в соседнюю страну.

«Во время проверки документов пограничники установили, что в соответствии с базой данных, гражданка разыскивается правоохранительными органами Украины за совершение преступления предусмотренного частью 1 статьи 408 УК Украины «Дезертирство», – заявили в ведомстве. – Как выяснилось, она проходила службу в одной из военных частей вооруженных сил Украины на территории Крыма, а после аннексии полуострова не прибыла в свою военную часть, которая была перемещена на материк».

39-летнюю крымчанку передали полиции.

Как уже сообщал «Новый День», 23 апреля на пункте пропуска «Чонгар» была задержана активистка движения «Волонтеры Победы» Елена Одновол: ее обвинили в подрывной деятельности и госизмене. Женщина находится на 6-м месяце беременности, тем не менее ее поместили под стражу.

После этого случая руководство Крыма призвало жителей полуострова не посещать соседнюю страну, особенно тем, кто связан с госслужбой, а так же работал в соответствующих органах в украинский период.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 28.05.18

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