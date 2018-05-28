Крым предупредили об угрозе украинских диверсий

ФСБ предупреждает об угрозе украинских диверсий. Особенно это актуально для Ростовской области и Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на границе России и Украины сохраняется непростая обстановка: за 2 года российские пограничники изъяли более 80 единиц оружия, 20 тысяч боеприпасов, около 22 килограммов взрывчатых веществ.

Ситуация осложняется и активностью радикальных формирований, действующих в приграничных районах Украины. «Со стороны праворадикальных сил предпринимаются попытки осуществления провокационных действий в отношении пересекающих границу российских граждан», – цитирует РБК руководителя погранслужбы ФСБ генерала Владимира Кулишова.

Генерал так же предупредил, что отдельные диверсионно-разведывательные группы могут прорываться с территории Украины в Крым или Ростовскую область, но подчеркнул, что российским силовикам удается поддерживать безопасную остановку на границе.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 28.05.18

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