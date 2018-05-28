В центре Симферополя готовится захват диверсантов

В Крыму отмечают 100-летию Пограничных войск Российской Федерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые сторожевые отряды на границах Московского княжества появились во второй половине XIV века в связи с частыми набегами с юга и юго‑востока. Позднее начали возводить засечные черты и пограничные укрепленные линии. В 1571 году появилось «Уложение о станичной службе», регламентировавшее права и обязанности стражи и порядок охраны рубежей. В 1574 году создаются пограничные таможни. В октябре 1782 года указом императрицы Екатерины II был учрежден институт «таможенной цепи и стражи» для охраны границ и осуществления пограничного контроля. 28 мая 1918 году Совет народных комиссаров учредил пограничную охрану границы РСФСР. Официально праздник День пограничника был установлен в 1958 году.

Торжества, посвященные 100-летию Пограничной службы, начались в Крыму накануне: в Симферополе в парке имени Гагарина открыли памятники «Пограничникам всех поколений» и «Служебным собакам посвящается».

Сегодня на центральной площади крымской столицы состоятся показательные выступления пограничных подразделений: публике продемонстрируют приемы работы со служебными собаками, искусство рукопашного боя, покажут традиционные схему задержания диверсантов. Состоится выставка военной техники. Будет работать полевая кухня.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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