Крым будет задействован в уникальных тактических учениях

4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совместно с Черноморским флотом приступили к подготовке уникальных тактических учений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учения пройдут в первой декаде июня.

«На двусторонних комплексных тактических учениях соединения Черноморского флота примут участие в роли условного противника, – сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. – В свою очередь авиационные части объединения ВВС и ПВО выполнят учебно-боевые задачи в составе всех имеющихся видов – штурмовой, армейской, истребительной, бомбардировочной, разведывательной и военно-транспортной авиации. При этом многие элементы замысла летчикам ЮВО предстоит выполнить впервые».

Учебно-боевые задачи будут выполняться одновременно на территории Ставрополья, в Краснодарском крае, в Ростовской области и Крыму.

Летчики штурмовой авиации отработают посадку на подготовленный аэродром с грунтовым покрытием. Откуда с полным боекомплектом отправятся для выполнения бомбометания на один из авиационных полигонов, расположенных в Крыму.

Вертолеты армейской авиации подыграют морской пехоте Черноморского флота, обеспечив огневую поддержку высадки морского десанта на общевойсковом полигоне Опук.

Экипажи и летчики оперативно-тактической авиации впервые выполнят применение управляемых ракет класса «воздух-воздух» в небе над крымским полигоном Опук по воздушным мишеням.

Самолеты-разведчики отработают поиск корабельной группировки условного противника.

Средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара морских носителей высокоточного оружия условного противника.

В предстоящих совместных учениях авиации, ПВО и флота также будут задействованы общевойсковые, морские и авиационные полигоны, дислоцированные в Ростовской области и на Кубани.

Симферополь, Лиана Макоба

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