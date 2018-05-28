Житель Севастополя сжёг свою супругу

Севастополь, Май 28 (Новый День, Анастасия Зук)– Пьяный 50-летний севастополец поджёг свою жену.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 9 мая этого года между супругами произошла ссора из-за малозначительного повода. Разъярённый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял бутылку с воспламеняющейся смесью и облил ею супругу, а после поджег её. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась через некоторое время в больнице.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время злоумышленник задержан и находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следственном комитете Севастополя.

Крым. Другие новости 28.05.18

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