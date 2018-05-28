Forbes: Крымский мост «раскачал» рынок недвижимости на полуострове

В Крыму лихорадит рынок недвижимости. Эксперты связывают это с открытием моста через Керченский пролив.

Как уже сообщал «Новый День», автомобильное движение по Крымскому мосту началось 16 мая. Эксперты заявили: после решения транспортной проблемы инвестиционная привлекательность региона возросла, и рынок недвижимости на это отреагировал.

Впрочем, по данным «Avito Недвижимость», интерес к новостройкам на полуострове растет с начала года: только за первый квартал спрос увеличился на 34% к аналогичным прошлогодним показателям.

При этом в самых популярных городах – Ялте и Севастополе цены на недвижимость продолжают падать – на 16% и 10% соответственно. А, например, в Феодосии и Алуште растут – плюс 22% и 15% соответственно.

Поскольку, интерес покупателей сместился на новостройки, вторичное жилье или не меняется в цене, или продолжает медленно дешеветь, отмечает Forbes: в Севастополе и Симферополе цена на «вторичку» выросла всего 1,1% и 1,2%, а в Белогорске и Керчи – снизились на 2% -3%.

«Качает» и сегмент загородной недвижимости: так, в Алупке «домик у моря» подешевел за год на 25,8%, в Армянске – на 17,8%, то в Джанкое и Старом Крыму загородная недвижимость дорожает. В среднем стоимость загородного жилья в республике упала на 5,7% за год.

Некоторые эксперты полагают, что потенциальные покупатели готовы сейчас инвестировать в новостройки для последующей сдачи квартир в аренду на период летнего сезона, но они должны быть готовы к тому, что это довольно «долгие» инвестиции. По подсчетам Forbes, двухкомнатная квартира в Ялте в текущих условиях будет окупаться минимум 15 лет, а в Евпатории – 10.

Отмечается, что за год объемы строительства в Крыму выросли втрое, а пуск моста упростит ситуацию с доставкой стройматериалов и еще подстегнет сферу строительства при одновременном снижении цены на материалы.

Тем не менее, ожидается, что спрос на жилье в новостройках продолжит расти: в текущем году возможно увеличение на 20% – 30%.

Кстати, сейчас квадратный метр жилья в Ялте, несмотря на снижение цен, дороже, чем в Сочи.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.05.18

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