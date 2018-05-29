В Крыму хотят ввести безвизовый режим для иностранцев

Правительство Крыма предлагает ввести безвизовый режим для иностранцев, желающих пройти в России санаторно-курортное лечение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в стране поставлена задача увеличить продолжительность жизни до 80 лет и больше. Развитие санаторно-курортной отрасли является одним из важнейших направлений для достижения этой цели.

Предполагается, что иностранцы, желающие подлечиться, смогут проводить в России 30 дней без оформления въездных документов, а затем при необходимости получать «медицинскую визу» по упрощенной схеме. В правительстве Крыма считают, что подобным образом можно существенно увеличить доходы всей российской медицины, особенно санаторно-курортной отрасли, и одновременно поднять сами учреждения на новый уровень.

«Директора санаториев и руководители медучреждений станут ориентироваться на международные стандарты, так что от этого выиграют и россияне, – цитирует «Коммерант» советника главы Крыма Сергея Стрельбицкого, отмечающего, что инициатива поможет решить и ряд политических задач. – Это достойный ответ на санкции, на информационную войну, которая ведется против нашей страны. Иностранцы своими глазами увидят, как мы здесь живем. Если говорить о Крыме, они убедятся сами, что Крым – это часть России».

Предполагается, что возможность отдохнуть на российских курортах заинтересует туристов из дальнего зарубежья особенно при благоприятном для них курсе валют.

Вариант безвизового въезда иностранных пациентов уже прорабатываются в МИДе и Минздраве. Уточняется, что чаще всего в Россию на лечение приезжают из Германии, Израиля, Великобритании и США: если раньше особым спросом пользовались стоматологические услуги, то теперь востребованы репродуктивные технологии, нейрохирургия и ортопедия. В российских санаториях отдыхают единицы: по оценке туроператоров – не более 1% от общего числа отдыхающих. Причем, в основном это россияне, переехавшие за рубеж, или выходцы из стран постсоветского пространства.

Эксперты туристического рынка отмечают, что при развитии медицинского туризма следует в первую очередь ориентироваться на русскоязычных иностранцев, но в целом упрощение визовых процедур может обеспечить рост туристического потока на 20% – 25%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.05.18

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