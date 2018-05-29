Житель Севастополя может получить срок за интерес к Великой Отечественной войне

У жителя Балаклавы в гараже нашли склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время обыска в гараже у 35-летнего местного жителя пограничники обнаружили более 30 наименований различного оружия времён ВОВ, среди которых имелись имитационные средства, боеприпасы и взрывчатые вещества, в том числе 600 граммов тротила и 150 граммов пороха.

Эксперты установили, что из общего количества находок более двух десятков патронов являются пригодными для стрельбы. По словам севастопольца, боеприпасы он собирал с детства ради интереса.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении владельца «тайника» уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Балаклава, Анастасия Зук

Балаклава. Другие новости 29.05.18

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