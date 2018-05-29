В Крыму прокуратура потребовала отобрать лицензию у управляющей компаний за невнимание к жильцам

Прокуратура Центрального района Симферополя намерена лишить лицензии управляющую компанию, обслуживающую многоквартирные дома в столице Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жильцы домов обратились в надзорное ведомство, так как в ООО «МУП «ЖЭК» проигнорировали претензии симферопольцев к качеству предоставляемых услуг.

«Имеют место разрушение элементов конструкций и облицовки, захламление бытовым и строительным мусором, течи во внутридомовой системе водоснабжения, беспорядочное размещение кабельно-проводниковой продукции», – сообщили в прокуратуре Крыма.

За невнимание к проблемам жильцов, в отношении главного инженера управляющей компании прокурор района возбудил дело за нарушение лицензионных требований – он был оштрафован на 50 тысяч рублей.

По информации надзорного ведомства, ООО «МУП «ЖЭК» обслуживает 34 дома в Симферополе. Материалы для лишения фирмы лицензии прокуратура направила в Инспекцию по жилищному надзору республики.

Отметим, что работа управляющей компании «МУП «ЖЭК» уже обсуждалась органами власти. На заседании рабочей группы по вопросам ЖКХ и деятельности управляющих организаций в Крыму в начале мая рассматривался вопрос лишения фирмы лицензии и расторжения через суд договоров управления.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 29.05.18

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