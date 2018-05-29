Не тормозили: в Крыму два ДТП с участием автобусов

Под Судаком автобус улетел в кювет.

Инцидент произошел сегодня утром. «Автобус без пассажиров двигался со стороны Грушевки в Судак. У него отказали тормоза, и он съехал в кювет», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе крымского ГИБДД.

Ещё одно ДТП с участием общественного транспорта произошло вчера вечером в Ялте в районе местного автовокзала: у автобуса из Краснодара также отказали тормоза. В итоге транспортное средство снесло электроопору. Жертв в этом дорожном происшествии нет. «В автобусе сильно пахло гарью, тормоза отказали, и он не смог повернуть на вокзал», – комментирует ДТП пассажирка автобуса. В социальных сетях местные жители отмечают, что водитель общественного транспорта не сберег тормозную систему, так как не привык к крымским серпантинам.

Судак, Анастасия Зук

Судак. Другие новости 29.05.18

В Крыму прокуратура потребовала отобрать лицензию у управляющей компаний за невнимание к жильцам. / Житель Севастополя может получить срок за интерес к Великой Отечественной войне. / Южные регионы Украины выходят из-под контроля Киева. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»