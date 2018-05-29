В Крыму разгулялся шторм

Окончание весны в Крыму будет ветреным.

Как рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая, 29-го и 30-го мая на полуострове действует штормовое предупреждение: дует сильный северо-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с. В Керченском проливе разгулялся шторм: суда ушли с рейда в безопасное место. Керченская паромная переправа предупредила о возможных сбоях в работе 29-31 мая из-за ухудшения погодных условий. Рано утром во вторник паромное сообщение между двумя берегами пролива уже приостанавливалось.

На Южном берегу Крыма и в окрестностях Судака также наблюдается волнение моря. При этом до конца рабочей недели дождей синоптики не обещают. По прогнозам, в большинстве районов Крыма преобладает переменная облачность, воздух прогреется до + 22ºС…+27ºС. Осадки ожидаются в субботу, 2 июня. Вместе с ними придет похолодание на 3-5 ºС.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 29.05.18

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