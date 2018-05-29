В Будапеште снесло крышу туристическому автобусу из Украины

В Будапеште попал в ДТП украинский автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ночью 28 мая: двухэтажный туристический автобус Setra с номерами Хмельницкой области Украины в районе аэропорта Ферихедь на полной скорости врезался в ограничитель высоты. Балка установлена на высоте 3,65 метра, высота автобуса – 4 метра. В результате у Setra снесло крышу.

По данным венгерского издания Index, в автобусе находились 48 туристов. Пострадали 27 (по другим данным – 28). В основном, пассажиры получили травмы головы и ушибы. 8 человек находятся в тяжелом состоянии. О погибших не сообщается. Отмечается, что среди пострадавших нет детей.

52-летний водитель автобуса задержан.

Это ДТП полностью парализовало движение на трассе, дорогу в аэропорт открыли лишь сегодня утром.

Будапешт, Платон Ефимчук

Будапешт. Другие новости 29.05.18

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