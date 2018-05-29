Дело в Севастополе: на Украине нашли причину потери Крыма

На Украине объяснили, почему потеряли Крым – всё дело в Севастополе.

По словам экс-депутата Верховной рады Инны Богословской, если бы правительство «Незалежной» сделало из Севастополя кондоминиум, то полуостров не стал бы российской территорией.

«Сделали бы внутреннюю границу вокруг Севастополя и определили его территорией совместного управления (С РФ – прим. НД), так бы никогда не был бы захвачен Крым. Международное право имеет такую регуляцию, такой статус, как международный кондоминиум. Это территория, которая является исторически спорной», – заявила Богословская в эфире украинского телеканала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во времена украинского Крыма Богословская неоднократно призывала сделать Севастополь городом, который должен находиться под управлением двух государств – Украины и России. Она подчеркивала, что кондоминиум распространялся бы только на город-герой, так как там базировался Черноморский флот. Однако тогда правительство не поддержало идею Богословской.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 29.05.18

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