ФСБ обнаружило в Крыму около 700 литров фальшивой водки

В Крыму бутлегеры поставили на поток производство паленой водки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в крымской столице сотрудники ФСБ задержали грузовой автомобиль КамАЗ, в котором согласно документации, перевозились крупная партия пива. В грузовике было обнаружено более 420 пивны» кег, каждая объемом 50 литров. Под видом пива в кегах перевозили спирт: в крышки емкостей были вмонтированы трубки с пивом, при этом в остальном объеме тары находился этиловый спирт, доступ к которому был возможен только с использованием специальных инструментов. Всего в грузовике перевозили более 20 тонн спирта.

Как сообщили в крымском управлении ФСБ, в дальнейшем были задержаны и владельцы нелегального бизнеса. Злоумышленники в Симферополе переоборудовали нежилое помещение под цех для производства алкогольной продукции. У бутлегеров было изъято более 1 тысячи 300 полулитровых бутылок с контрафактной водкой, более 4 тысяч 700 пустых бутылок, оклеенных этикетками, а также насосы, картонные коробки и другие приспособления.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении злоумышленников. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 29.05.18

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