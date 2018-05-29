Трассу «Таврида» протестировали с помощью кофе

Вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин проверил качество строящейся трассы «Таврида» при помощи чашки кофе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник проехался по участку трассы на высокой скорости, используя напиток, чтобы оценить дорожное покрытие.

«Традиционно качество покрытия дороги проверяется при помощи полного стакана воды на капоте машины. Усложнил задачу – добавил чашку горячего кофе. На скорости 120 км/час ни одной капли не пролил! Дорога отличная!», – утверждает Нахлупин в своем аккаунте в Instagram.

Фото из Instagram Виталия Нахлупина

Как уточнил чиновник, тест дорожного покрытия он провел в районе Белогорска.

Напомним, трассу «Таврида» строят в рамках реализации федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Она свяжет все крупные города полуострова с Крымским мостом. Подрядчиком является компания «ВАД». Стоимость проекта – 137,3 миллиардов рублей. Планируется, что все полосы трассы будут построены и сданы в эксплуатацию к концу 2020 года.

Белогорск, Леонид Маковецкий

Белогорск. Другие новости 29.05.18

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