Крымская таможня отчиталась о поимке украинки с двумя окаменелостями огнестрельного типа (ФОТО)

На Крымской границе таможенники изъяли у гражданки Украины два револьвера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе досмотра пункте «Джанкой» в автомобиле иностранки было обнаружено два металлических револьвера, полностью покрытых коррозией: на них отсутствовали мушки и прицельные прорези. Учитывая состояние предметов, идентифицировать марку и производителя оружия таможенники не смогли.

Известно, что украинка не задекларировала перевозимые предметы, поэтому таможенники их изъяли, чтобы выяснить характеристики оружия.

«Нам необходимо установить, не являются ли револьверы культурными или историческими ценностями. Также эксперты смогут узнать являются ли они подлинно огнестрельным оружием. Тогда будет ясно, какие ограничительные меры мы обязаны применить к гражданке Украины», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства и добавили, что иностранка должна была при себе иметь справку, выданную министерством культуры Украины, подтверждающую, что револьверы не являются ценностями.

Какое наказание может грозить украинке, в случае если револьверы все же окажутся ценными предметами, в крымской таможне рассказать не смогли, сославшись на то, что данная информация будет известна лишь после заключения экспертов.

Россияне к данному инциденту отнеслись с юмором. Одни в шоке от того, что крымская сторона защищает украинские ценности. «Перед минкультом Украины знатно прогнулись. Там хотя бы в курсе, что такие раритеты чуть не увели из-под носа у свидомых?» – иронизируют другие.

Третьи опасаются, что, судя по виду изъятого оружия, разрешение от Минкультуры теперь необходимо иметь даже на игрушечные пистолеты.

Четвертые считают, что опасения таможни обоснованы: «Ну а что? На вид эти окаменелости достаточно опасно смотрятся. Такими легко прибить можно».

Фото пресс-службы таможни Крыма

Армянка, Анастасия Зук

Армянка. Другие новости 29.05.18

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