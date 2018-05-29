В Крыму многоглавая «Консоль» монопольно завладела миллиардом на засыпку столичной свалки

Компания семьи крымского спикера выиграла конкурс на 1 миллиард рублей. Конкуренты объявится не рискнули.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликованы результаты конкурса, проведенного Департаментом городского хозяйства Симферополя, – на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта: «Рекультивации полигона ТКО, Симферополь, Республика Крым». Победило ООО «Консоль-строй» ЛТД.

Стоимость работ составит 1 млрд 37 млн 862 тыс 250 руб.

В конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, можно найти несколько любопытных моментов. Например, положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости дало ГАУ РК «Госстройэкспертиза»: документ №083-17/СВЭ-0097/04 датирован 10 декабря 2018 года.

Источник финансирования работ – бюджет Республики Крым (субсидии из Федерального бюджета в 2018-2019 годах бюджету РК).

На конкурс была подана только одна заявка, тем не менее, он состоялся. Цена контракта не была снижена ни на рубль.

Проведению аукциона предшествовали обязательные общественные слушания. По данным горадминистрации, на первом этапе на участие в них зарегистрировалось 0 (ноль) участников, на втором – не поступило замечаний, протоколом от 14 мая решили продолжить конкурс без внесения изменений.

Площадь полигона ТКО в Каменке составляет 23 га. Администрация города обещала, что свалку утрамбуют, накроют специальным покрытием, поверх которого выстелют газон и высадят многолетние растения.

Свалка, рядом с которой расположен когда-то дачный, а теперь – по сути – городской микрорайон Каменка регулярно горит, выделяя зловонные газы.

Несколько слов о победителе конкурса. ООО Строительная компания «Консоль-строй ЛТД», согласно данным базы ЕГРЮЛ, зарегистрирована в Симферополе, ее директором является депутат Госсовета Крыма Владимир Ясинский. В украинские времена ее учредителем значилась кипрская фирма, в начале российских – компания из государства Белиз. В мае 2017 года в учредительные документы были внесены изменения, теперь 99,998 % «Консоли» принадлежит АО «Шархинский карьер». То есть офшорные компании исключены, фамилии реальных владельцев скрыты.

Но в Крыму существует еще множество компаний разного профиля, в названии которых есть слово «Консоль». И, например, учредителем ООО «Фитнес центр Консоль-спорт» (именно там проводит парламентские елки и массовые мероприятия партии «Единая Россия»), по данным ЕГРЮЛ, является сын спикера крымского парламента Владимира Константинова. А гимназии «Консоль» – его жена.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 29.05.18

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