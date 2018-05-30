Крым может захлестнуть волна лесных пожаров

Высокая пожарная опасность в Крыму сохранится в первой половине лета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Авиалесоохраны, согласно предварительному прогнозу пожарной опасности в лесах России на июнь 2018 года, повышенная вероятность возгораний отмечается на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Общее число пожаров может превысить средние многолетние показатели.

Аналогичная ситуация отмечается на территории всего Южного федерального округа, а также в ряде других регионов России.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 30.05.18

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