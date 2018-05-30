Крымский флот пополнится новейшим кораблем противоминной обороны

В сентябре в Севастополь на постоянное место базирования переведут тральщик «Иван Антонов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», корабль проекта 12700 перебазируют из Санкт-Петербурга в Севастополь при помощи буксиров по внутренним водным путям РФ. Такой переход является более экономичным по сравнению с маршрутом из Балтийского в Черное море вокруг Европы, он также позволяет сохранить потенциал моторесурса двигательных установок корабля и существенно сократить сроки передислокации, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отметим, корабли противоминной обороны проекта 12700 являются новым поколением минно-тральных кораблей. Опыт эксплуатации головного корабля «Александр Обухов» показал, что корабли этого проекта являются многофункциональными и могут применяться в качестве как базовых минно-тральных, так и морских минно-тральных кораблей.

Как сообщал «Новый День, в третьем квартале текущего года Черноморский флот также получит третий фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров». Напомним, ВМФ России выделил три артиллерийских катера для охраны Крымского моста.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 30.05.18

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