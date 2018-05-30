В Крыму клещи покусали более тысячи человек

В Крыму растет число пострадавших от укусов клещей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала года к медикам обратились более 1300 человек, в том около 700 детей. Выявлено три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом или болезнью Лайма. Факты заболевания вирусным энцефалитом на данный момент не зарегистрированы.

В региональном управлении Роспотребнадзора заявляют, что данные цифры особо не отличаются от средних многолетних показателей прошлых лет и предупреждают: основной пик активности клещей ожидается в августе. Отметим, в основном клещи нападают на людей в горно-лесной и предгорной зонах, парках и скверах.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.05.18

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