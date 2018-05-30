Аксенов нашел временную замену главе Госкомцена Крыма

Исполнять обязанности главы Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма будет первый заместитель главы ведомства Юрий Новосад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов. «Возложить временно исполнение обязанностей председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым на Новосада Юрия Алексеевича, первого заместителя председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым», – говорится в документе.

Отметим, чиновник уже исполнял обязанности руководителя ведомства с ноября 2017 по февраль 2018 года. Тогда многие пророчили Новосаду кресло главы Госкомцена, однако оно досталось Ольге Игошиной, которую Аксенов в мае текущего года понизил в должности и назначил ее заместителем председателя данного комитета.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.05.18

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