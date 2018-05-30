«Мои дни сочтены»: Муждабаев подсказал СБУ, кто должен последовать за Бабченко

Заместитель генерального директора телеканала АТР Айдер Муждабаев заявил, что будет следующей «жертвой российского режима» после убитого накануне в Киеве журналиста Аркадия Бабченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в убийстве Бабченко Мужбабаев увидел вездесущую «руку Кремля». По его мнению, журналист поплатился за «жесткую и последовательную критику» российской власти. При этом, по утверждению одного из сторонников блокады Крыма, не важно, кто убийца, так как он может быть и гражданином Украины, главное, по его словам, что заказчиком преступления является российская власть. Муждабаев оговорился: даже если украинские правоохранители найдут исполнителя, то связь его с Москвой доказать будет сложно, но она, несомненно, есть.

«Российская власть действует гибридными методами. Им гораздо проще не мараться с собственными диверсантами, а нанять кого-то здесь. Это всего лишь вопрос цены», – нелестно отозвался Муждабаев о согражданах.

Цену своей жизни заместитель генерального директора телеканала АТР не назвал, однако уверен, что «дни его сочтены».

«Смысла бояться нет, но следующим, по всей вероятности, буду я, так как мы с Аркадием полные единомышленники», – предрек Муждабаев, добавив, что после убийства журналиста Павла Шеремета (20 июля 2016 года – прим. «НД») «каждый день проверяет дно своего автомобиля, но в безопасности себя не ощущает, так как «российская агентура прекрасно чувствует себя в Киеве».

Как уже сообщал «Новый День», накануне вечером неизвестные несколько раз выстрелили в Аркадия Бабченко в его киевской квартире. По дороге в больницу он скончался. МВД Украины возбудило уголовное дело об умышленном убийстве. В качестве основных версий рассматривается профессиональная деятельность журналиста. При этом в Киеве сразу же заявили о причастности к преступлению российских спецслужб.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 30.05.18

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