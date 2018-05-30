Украинcкий министр потребовал сжечь Москву

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал сжечь Кремль и Москву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пламенной речью киевский чиновник разразился в Facebook. Омелян назвал Россию «империей варваров» и обрушился на западных политиков, не желающих разделять позицию Украины: «Им очень повезет, если московские орды опять не выбьют последние остатки иллюзий на пока что спокойных европейских улочках», пригрозил министр и кровожадно добавил: «Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать – только сжечь».

Кстати, гневный пост Омеляна стал как бы реакцией министра на убийства Аркадия Бабченко, который на самом деле не умер: сегодня СБУ показало его журналистам живым и здоровым.

Комментаторы разделились: одни поддерживают Омеляна, другие рекомендуют ему заняться прямыми обязанностями.

«А что делают наши чиновники (и Вы в том числе!!), силовые ведомства, чтобы Киев перестал быть Чикаго 30-х годов?! Ведь это не первая смерть политэмигранта. Они же на вас так надеялись, что в Украине им будет безопасно! Разрушить Москву и Кремль – не в ваших силах (на каких дебилов рассчитан Ваш пост?), но навести элементарный порядок в своем государстве вы можете??!!!»

«Уважаемый, займитесь дорогами. Вы министр инфраструктуры, если что. А то у нас правительство вместо того, что бы выполнять свой прямой функционал, философствует о судьбах мира, слишком большом потреблением пищи народом; говорит не о повышении цены на газ, а «выравнивании», как будто есть какая-то разница. Но главное – какой слог. Свистеть красиво вы все научились, но это не входит в ваши прямые обязанности. В ваши прямые обязанности входит результат. Результат. Если я вместо результата на своем рабочем месте, буду красиво свистеть, я вылечу с работы как пробка».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.05.18

«Оказался он живой…» Бабченко воскрес из мертвых. / «Мои дни сочтены»: Муждабаев подсказал СБУ, кто должен последовать за Бабченко. / МВД РФ получило ряд сообщений о минировании Крымского моста. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»