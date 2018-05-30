Море у крымских берегов чистое, но пока и не лето

Роспотребнадзор проверил морскую воду у берегов Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала мая исследовано более тысячи проб. По итогам мониторинга специалисты надзорного ведомства пришли к выводам, что пробы морской воды соответствуют нормам. Этому благоприятствует ряд факторов: на пляжах полуострова пока еще не так много отдыхающих, а вода прогрелась до +21 градуса.

Правда, в Керченском регионе все же была выявлена нестандартная проба, но при повторном исследовании показатели соответствовали требованиям, сообщили в Роспотребнадзоре.

Отметим, больше всего отклонений от норм фиксируется в разгар лета: начиная с середины июля, но в некоторых курортных городах и поселках местные жители уже сейчас бьют тревогу из-за «фекальных» рек, которые стекают в Черное море. Так, зловонные потоки разлились по пляжам Керчи, Коктебеля и Гаспры.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.05.18

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