СБУ похитила и завербовала россиянина: мужчина сдался в ФСБ

Служба безопасности Украины завербовала 30-летнего работника Российских железных дорог (РЖД) из Самары.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники СБУ похитили россиянина в августе 2016 года, когда он приехал погостить к родственникам, живущим на подконтрольной Киеву части Донецкой области. Под пытками молодой человек рассказал о своем намеренье вернуться в Самару через территорию ДНР и дал согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Мужчине поручили ряд заданий, в том числе он должен был заниматься сбором информации о вооружении и военной технике, а также о военных объектах ополчения Донбасса. Кроме того, прибыв домой молодой человек должен был передать украинским спецслужбам информацию о железнодорожном транспорте Самарской области, в том числе о специальных и воинских перевозках. На следующий день после похищения мужчина отправился домой в РФ, но выполнять обещания данные сотрудникам СБУ не стал.

Спустя несколько лет, увидев новость о задержании украинских шпионов в РФ, мужчина испугался, что в спецслужбы узнают о его вербовке, и, вспомнив, что совершивших преступления по статье «Государственная измена» и «Шпионаж», освобождают от уголовной ответственности, если они добровольно сообщили властям об этом, решил обратиться ФСБ и рассказать о случившемся.

После проверки информации, переданной мужчиной, в ФСБ не нашли данных о его противоправной деятельности в ущерб безопасности России в интересах спецслужб Украины, сообщили в пресс-службе ФСБ по Самарской области.

Донецкая область, Анастасия Зук

Донецкая область. Другие новости 30.05.18

Неторопливые владельцы отелей Крыма рискуют остаться без клиентов. / Ответственный за имущество Севастополя ГУП поймали на использовании сомнительных схем с деньгами. / Море у крымских берегов чистое, но пока и не лето. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»