Ответственный за имущество Севастополя ГУП поймали на использовании сомнительных схем с деньгами

Контрольно-счетная палата Севастополя после проверки предложила ликвидировать ГУП «Центр эффективного использования собственности города».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аудиторы пришли к выводу, что с функциями предприятия гораздо эффективней справлялся бы департамент по имущественным и земельным отношениям правительства города.

«В результате реализации недвижимого имущества в 2016-2017 годах для достижения целей существования предприятие получило денежные средства в объеме 39,9 миллионов рублей. От общего объема средств полученного от реализации недвижимого имущества на эти цели было использовано 7,4 миллионов рублей. Все остальное было либо выведено через сомнительные схемы, либо использовано на собственные цели – зарплаты, премии. В общем, «проели»», – цитирует «Новый Севастополь» начальника отдела №3 КСП Романа Васько.

По данным Контрольно-счетной палаты, почти половина недвижимости, которая находится на балансе ГУПа, не вовлечена в хозяйственную деятельность. По словам Васько, 31 объект, общей площадью 9,7 тысяч квадратных метров, используется на основании неэффективных договоров третьими лицами. Неэффективность эксперты выявили и в администрировании имущества: «За период с 2016 по 2017 год на содержание и ремонт объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения, направлено всего 0,002% от полученной выручки», – сообщил Васько.

Кроме того, специалисты выявили факт продажи недвижимости по цене ниже балансовой стоимости, что привело к ущербу на сумму в 1,8 миллион рублей. При этом дебиторская задолженность ГУПа по аренде превышает 6 миллионов рублей, а за коммунальные услуги составляет 2,2 миллиона рублей.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 30.05.18

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