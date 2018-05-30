Приятельские отношения: крымчанин расправился с товарищем, спрятав его примотанный к столбу труп в реке

В Орле задержали крымчанина, подозреваемого в убийстве своего знакомого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», труп 51-летнего мужчины был обнаружен в реке у села Пятихатка (Красногвардейский район). Подозреваемый в убийстве 49-летний мужчина, житель Красногвардейского района, уехал из Крыма после совершения преступления. После задержания, которое проводили сотрудники крымского управления МВД, крымчанин дал признательные показания.

«Он пояснил, что совершил убийство приятеля из-за возникших неприязненных отношений. С целью скрыть содеянное, привязал тело к бетонному столбу и сбросил в реку», – сообщили в пресс-службе крымского главка МВД.

По информации полиции, задержанный ранее не судим. Сейчас он заключен под стражу. Красногвардейский межрайонный следственный отдел ГСУ СКР по Крыму возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В случае если вина крымчанина будет доказана в суде, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Красногвардейский район, Леонид Маковецкий

Красногвардейский район. Другие новости 30.05.18

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