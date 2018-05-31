Ни яблок, ни розмарина: в России не нашлось желающих кормить собак Крымской таможни

Четвероногие сотрудники Крымской таможни рискуют остаться без довольствия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поставка корма для служебных собак откладывается. На сайте госзакупок опубликованы результаты конкурса, который проводила Крымская таможня. Точнее, отсутствие результатов.

Предполагалось купить сухой корм для служебных собак на 996 тыс руб (из федерального бюджета), но ни одной заявки подано не было.

Из технического задания следует, что контрабандные бриллианты, утаенные артефакты, патроны и наркотики на таможне ищут собаки средних и крупных пород, рацион которых несколько различается, хотя корм для всех должен быть класса «супер-премиум» с повышенной энергетичностью.

600 кг должны съесть средние собаки, 2 тыс 100 кг – крупные. Корма не должны содержать пшеничную клейковину, сою и генетически модифицированное сырье.

Кроме мясных элементов и рыбьего жира, собачий корм должен содержать сушеную свекольную пульпу, семя льна, куриные яйца, сушенный яблочный жом, масло лосося, пивные дрожжи, экстракт розмарина и природные антиоксиданты. Отдельно перечислены витамины и микроэлементы, которые с кормом должны получать собаки.

Конкурс на поставку корма будут проведен повторно.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 31.05.18

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