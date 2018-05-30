Украинские атомщики бегут в Россию и Труцию

Атомная энергетика Украины стремительно теряет кадры: сотрудники атомных электростанций из-за скудного финансирования массово увольняются. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Виктория Войцицкая.

«Один из ключевых вызовов, по словам руководителей, – массовое увольнение кадров: от водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков, инженеров управления реакторами и другого высокотехнологичного и профессионального персонала.

Люди эмигрируют в Россию, Беларусь, Турцию,– сообщила депутат. – Отрасль, вследствие дискриминационной тарифной политики НКРЕКП, критически недофинансирована. И такая тарифная политика должна быть срочно изменена! Мы должны поддержать отрасль, которая генерирует более 50% всей электроэнергии Украины!»

На Украине сразу заподозрили, что Войцицкая намекает на то, что пора поднимать тарифы на электроэнергию.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 31.05.18

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