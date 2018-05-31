В Симферополе заблокировали телефон «скорой помощи» – что делать

Жители Симферополя не могут вызвать «скорую помощь» по короткому номеру «103».

Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщил руководитель Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин.

«По причине кражи кабеля не поступают звонки на «103». Со всех городских и мобильных номеров», – рассказал руководитель центра.

По его словам, вызов «скорой помощи» по короткому номеру в Симферополе стал недоступен сегодня с4 часов утра. Астанкин также сообщил номера телефонов, по которым пока принимаются звонки от жителей города: 8-978-941-58-69, 8-978-941-58-71, 8-978-941-58-72.

«Просим население для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме, до завершения восстановления связи, обращаться по телефону «112», лично на подстанцию скорой медицинской помощи, непосредственно в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь», – сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Крыма.

Сbмферополь, Леонид Маковецкий

Сbмферополь. Другие новости 31.05.18

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