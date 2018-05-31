В стоматологии Керчи использовали просроченные медикаменты

В керченской городской стоматологии лечили медикаментами с истекшим сроком годности.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Крыма, в ходе проверки в медучреждении в одном из отделений в ящике набора медикаментов вместе с другими препаратами находились просроченные лекарства.

В отношении главного врача стоматологии возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение требований технических регламентов обязательных требований к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам хранения, реализации и утилизации). Руководитель поликлиники оштрафован. Сумма штрафа не уточняется, однако согласно данной статье для должностных лиц она составляет от 10 до 20 тысяч рублей.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечена старшая медицинская сестра. Испорченные медикаменты уничтожены.

Отметим, что керчане постоянно жалуются на качество обслуживания в городской стоматологии. Как правило, недовольство связано с большими очередями, врачебными ошибкам, грубостью медперсонала и некачественной анестезией.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 31.05.18

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