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Четверг, 31 мая 2018, 14:47 мск

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Сотрудники ФСКН Крыма попали под суд за щедрость

Сотрудники наркоконтроля накормили пиццей весь отдел, но такая щедрость обернулась для них судимостью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оперуполномоченные регионального управления ФСКН по Крыму потратили изъятые у подозреваемого деньги на оплату заказа в пиццерии.

По информации Севастопольского городского суда, оперуполномоченные совершили преступление осенью 2014 года, когда задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, у которого при себе были деньги.

«В ходе личного досмотра у него было обнаружено 9 тысяч 500 рублей и 50 евро. Денежные средства изымались при двух понятых, фотографировались экспертом. Тем не менее, оперуполномоченные не внесли в протокол досмотра сведения об изъятом имуществе. Пока шел допрос подозреваемого в отделе ФСКН, оперуполномоченные заказали доставку 6-ти пицц, рассчитались с курьером изъятыми деньгами. Впоследствии они вернули средства владельцу за вычетом 5 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Сотрудников наркоконтроля, оплативших заказ в пиццерии чужими деньгами, приговорили к полутора годам лишения свободы условно, так как они были признаны виновными в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Однако их амнистировали. Между тем, адвокаты оперуполномоченных не согласились с этим и подали апелляцию, указав, что амнистия не подразумевает реабилитацию. А сотрудники наркоконтроля, по их мнению, невиновны. Тем не менее, приговор остался без изменений.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 31.05.18

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