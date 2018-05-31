Автомошенник обманул полсотни крымчан на 6,5 миллионов рублей

В Симферополе на скамье подсудимых оказался 37-летний крымчанин, «заработавший» на доверчивых автолюбителях 6,5 миллионов рублей.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Крыма, симферополец предлагал крымчанам приобрести автомобиль. Однако после получения денег желающие обзавестись личным транспортом больше не видели ни продавца, ни машины.

В отношении мошенника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя.

В пресс-службе добавляют, что крымчанин состоял в банде. Ранее трое его подельников были приговорены к различным срокам лишения свободы.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 31.05.18

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